Starters van Temtem zijn bekend

Zie hier met welke drie starters je aan de slag kunt in Temtem!

Eerder deze maand berichtten we al dat er een nieuwe Trailer van de Pokémon-achtige game Temtem uit was gekomen. In deze trailer was onder andere te zien wat Temtem is, hoe het eruit komt te zien en wanneer de Early Access-versie uitkomt voor pc. Nu heeft Humble Bundle weer een nieuwe trailer uitgebracht waarin ze de drie starters tonen.

De eerste starter is Crystle. Crystle is een crystal-type Temtem en heeft de aanvallen Crystallize, Grass Blade, Crystal Spikes en Crystal Dust. Deze starter is het meest effectief tegen de electical- en mental-type Temtem.

De tweede starter is Smazee. Smazee ziet eruit als een knuffelbaar aapje, maar is een melee-type Temtem die wel van vechten houdt! Hij kan de aanvallen Tail Strike, Uppercut, Show Off en Martial Strike uitvoeren. Ook is hij het meest effectief tegen earth- en crystal-type Temtem.

De derde starter is Houchic en deze is ideaal als de eerste mental-type Temtem. Hij kan de aanvallen Lullaby, Psy Surge en Beta Burst uitvoeren. Hij is het meest effectief tegen neutral- en melee-type Temtem.

Alle drie de starter Temtem zijn in onderstaande trailer te bekijken. Voor welke Temtem ga jij? Laat het ons weten in de reacties.