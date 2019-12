Square Enix-games tijdelijk goedkoper in eShop

Tot 2 januari heeft Square Enix veel Switch-titels in de aanbieding gedaan.

Wie graag nog een van de Final Fantasy-spellen of een andere titel van Squsre Enix wilt kopen, kan nu zijn voordeel doen. Square Enix heeft veel Nintendo Switch-titels tijdelijk in prijs verlaagd in de eShop. De lagere prijzen zijn nu al live en gelden tot 2 januari 2020. Wil je bijvoorbeeld Final Fantasy VIII Remastered aanschaffen? Dan kan dat nu voor 13,99 euro in plaats van 19,99. World of Final Fantasy Maxima is nu te krijgen voor net geen 20 euro in plaats van de normale 39,99 euro.

Hieronder zie je de titels welke meedoen aan de sale. Ga jij een van deze games aanschaffen? Laat het weten in de vorm van een reactie!

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy!

Collection of Mana

Dragon Quest

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XV Pocket Edition HD

Oninaki

Romancing SaGa 2

Spelunker Party!

World of Final Fantasy Maxima