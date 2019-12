Nieuwe Rush Rally 3 beelden

Het is bijna zover!

Brownmonster’s Rush Rally 3 heeft een tijdje geleden al zijn spotlight gehad op Android en iOS, maar komt nu toch eindelijk naar de Switch! De game zal over een paar dagen al beschikbaar zijn in de Nintendo eShop en zal niet meer kosten dan je lief is, namelijk maar een kleine 14,99 euro.

Rush Rally 3 is, zoals je hoogstwaarschijnlijk al had verwacht, een race-spel. De game bevat 72 nieuwe levels met allen verschillende oppervlaktetypen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sneeuw, grind, asfalt en modder. De game is hierbij gemaakt met de al te maar bekende natuurkundewetten in het achterhoofd. Het is dus wel degelijk mogelijk om je auto compleet aan gort te rijden.

Rush Rally 3 is vanaf 23 december beschikbaar in de Nintendo eShop voor 14,99 euro. Er staan hieronder wat beelden van de game voor de geïnteresseerden onder ons.