Openingsfilmpje Summer in Mara

Voor een rustgevend zomer avontuur.

Summer in Mara is een avonturen farming sim, die begin volgend jaar naar de switch moet komen. De opening hiervan is nu online verschenen, waarin je o.a. goed de Studio Ghibli’s geïnspireerde visuals kan zien. Het filmpje kan je hieronder bekijken.

In Summer in Mara speek jij Koa, een jonge avonturier die niets liever wil dan de wereld om haar heen ontdekken. Je moet echter ook je eigen eiland onderhouden, in het midden van Oceaan Mara. Het is hierdoor een combinatie van farming sim en adventure game, geïnspireerd door titels als The Legend of Zelda: The Wind Waker en Stardew Valley.