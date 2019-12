[DN Awards] Stem mee op de beste game van 2019 en maak kans op leuke prijzen!

Onze community stemt voor de beste game van 2019!

De maand december is begonnen en dat betekent dat het einde van het jaar 2019 in zicht is. Om het jaar feestelijk af te sluiten, gaan wij door middel van de DN Awards ook dit jaar weer terugkijken op het afgelopen jaar. Jullie kunnen vanaf nu stemmen op de beste game van 2019! Door middel van een door jou samengesteld lijstje, die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan jij jouw favoriete titels nomineren voor een felbegeerde DN Award. Dit kan uitsluitend op het forum in het bijbehorende topic.

Door mee te doen maak je ook nog eens kans op leuke prijzen! We verloten onder de deelnemers:

1x Super Smash Bros. Ultimate T-shirt (M) + World of Nintendo Diddy Kong figurine

1x Carry: Case voor de Switch Lite van Snakebyte (voorzichtig geopend)

1x Set met twee Talespin Pop figuurtjes

De regels en voorwaarden voor het stemmen zijn als volgt:

Maximaal vijf nominaties ;

De titels moeten een release in 2019 kennen;

Geen restrictie in console/handheld en digitaal/fysiek;

Je kan maar één keer een inzending insturen;

Inzendingen kan je alleen op het forum insturen, een account is noodzakelijk voor deelname;

, een account is noodzakelijk voor deelname; Stemmen kan tot 28 december.

De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten;

Nummer 2: drie punten;

Nummer 3: twee punten;

Nummer 4: een punt;

Nummer 5: een punt.

Zoals in de regels vermeldt staat kan je enkel jouw inzending op het forum plaatsen. De topic om jouw nominaties en titels te vertegenwoordigen kan je hier vinden. Om gebruik te maken van het forum is een account noodzakelijk. Als je die nog niet hebt, dan kan je hier een account aanmaken.

Op oudjaarsdag reiken wij de DN Awards uit en kan je de uitslag lezen op Daily Nintendo!

Stem jij misschien wel op deze game?

Op Fire Emblem? Of op een van de velen andere verschenen games?

Regels met betrekking tot de prijzen

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden begin januari bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen worden per post verstuurd, Daily Nintendo is echter nooit aansprakelijk voor het eventueel niet aankomen van prijzen. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent verder geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag