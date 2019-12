[Review] Neverwinter Nights – Enhanced Edition

Neverwinter Nights is een van de vele klassieke spellen die naar de Switch komen. Is deze enhanced-editie de moeite waard? Je leest het in deze review.

We moeten terug naar het jaar 2002 voor de originele release van dit spel. Destijds kwam Neverwinter Nights uit voor de PC. Het was de tijd dat het internet grote stappen begon te maken en waar ontwikkelaars dan ook graag mee aan de slag gingen. Neverwinter Nights kon met 64 mensen tegelijk online gespeeld worden. Een indrukwekkende prestatie voor die tijd. In de jaren die volgden ging het snel en kwamen er vele MMORPG’s (Massively multiplayer online role-playing games) op de markt.

Tegenwoordig is online functionaliteit een primaire eis geworden bij veel games. Spellen die niet verbonden kunnen worden zijn schaars. Toch zijn deze single player spellen vaak nog een groot succes. Kijk bijvoorbeeld naar Zelda & Mario voor de Nintendo Switch. Weet Neverwinter Nights de online functie jaren later nog goed aan te pakken? En hoe heeft de single player modus de tand des tijds doorstaan?

Gameplay

Zelf was ik ten tijde van de originele release nog een klein jongetje. De PC die we thuis hadden werd alleen gebruikt om verslagen te typen en af en toe een e-mail te versturen. Gamen deed ik wel op mijn Gameboy. Ik ben daarom ook niet groot geworden met dit spel maar ik heb begrepen dat er een flinke groep trouwe fans is. Vol verwachting begon ik dan ook aan mijn avontuur in The Forgotten Realms.

Voordat ik kon beginnen moest er een karakter gemaakt worden, er waren ontzettend veel mogelijkheden en ik had geen idee wat goed was en wat niet. Na het maken van de keuze werd me gevraagd of ik de tutorial wilde spelen, mijn antwoord: graag! Ik vond de tutorial erg traag en niet zo interessant maar ik ben blij dat ik doorgezet heb. Anders zou ik later in het spel regelmatig vast hebben gezeten, iets wat overigens nog steeds wel gebeurd, maar daarover later meer.





Als je de tutorial afgerond hebt kan je gaan beginnen. Neverwinter Nights is in de basis een RPG. Je speelt als een karakter en gedurende het spel wordt deze steeds sterker. Door vijanden te verslaan verdien je ervaringspunten. Heb je er genoeg, dan kan je een level omhoog. Op het moment dat je een level omhoog gaat kan je zelf gaan kiezen welke skills je wil verbeteren, en in welke klasse jouw personage moet gaan groeien. Kortom, erg veel keuzes!

Ben je iemand die graag in het begin veel monsters verslaat om zo extra sterk aan het spel te beginnen, dan heb je pech. In Neverwinter Nights komen de verslagen monsters nooit meer tot leven. Je hebt dus geen mogelijkheid om ergens veel te trainen om zo snel sterker te worden. Dit zorgt ervoor dat het spel soms best lastig kan zijn. Grijp daarom al vanaf het begin iedere kans aan om alle monsters die je ziet te vermoorden. Je gaat de ervaringspunten hard nodig hebben.

Grafisch

Oke, veel keuzes, opties, levels en ga zo maar door. Een enorme berg met content dus, maar hoe ziet dat er nou 17 jaar na de oorspronkelijke release uit? Nou… slecht. Zoals gezegd heb ik het origineel nooit gespeeld, maar als dit de enhanced-editie van het spel is ben ik erg benieuwd naar het origineel. Modellen zijn ontzettend oud en blokkerig. De belichting en texturen vielen me ontzettend tegen. Als Switch-bezitters zijn we ontzettend verwend met een aantal prachtige spellen (ook in handheld modus) maar dit is echt een stap terug in de tijd.

Deze achterhaalde visuele stijl plus de langdradige en ingewikkelde besturing heeft me in het begin veel moeite gekost om door te blijven zetten met het spel. Naarmate je wat verder komt wen je wat aan de stijl en heeft het ergens wel zijn charme. Toch denk ik dat deze old-school charme ook met betere graphics bereikt konden worden





Naast de achterhaalde texturen zijn er regelmatig ook hele blokken van je scherm zwart. Er komt dan een cirkel waarin je je personage nog kan zien, bijvoorbeeld als je achter een muur staat. Dit ziet er behoorlijk vreemd uit en is niet iets wat je in huidige spellen nog ziet. Ook kan je door de camera te draaien door muren heen kijken en zo zien wat er zich achter een gesloten duur afspeelt. Allemaal schoonheidsfoutjes die afbreuk doen aan de game-ervaring. Laat je dus zeker niet misleiden door de term enhanced edition.

Besturing

Ook de besturing van het spel is iets waar ik maar moeilijk aan kon wennen. In eerste instantie was het spel ontwikkeld voor het spelen met een muis en toetsenbord. De hoeveelheid toetsen op een toetsenbord is een stuk groter dan het aantal knoppen op de Switch. Toch hebben de ontwikkelaars alle functies over weten te zetten, al zal je soms flink moeten zoeken waar wat is. Zo heeft het mij erg lang geduurd om te vinden hoe ik items kon droppen. Ook is het lastig om snel de juiste knop (of knoppencombinatie) te vinden als je in een moeilijk gevecht komt.

Het is knap dat het de ontwikkelaars gelukt is alle functies in dit spel te krijgen al gaat dat dus wel ten koste van de speelbaarheid. Je moet je echt goed verdiepen in het spel en de besturing om het allemaal onder de knie te krijgen. Mijn advies daarom ook nogmaals, speel gewoon die tutorial! Had ik dat niet gedaan was ik nu nog aan het zoeken hoe ik een hersteldrankje kon nuttigen.

Overige speelstanden

Zijn er naast deze negatieve dingen ook nog positieve dingen te benoemen? Jazeker! De hoeveelheid opties die je in de game krijgt is ongekend. Zoals ik in het begin al benoemde, heb je de keuze uit een breed scala aan karakters. Ieder karakter heeft zijn eigen speelstijl en daardoor ook zijn eigen plus- en minpunten. Het is dus leuk om het spel met verschillende karakters te spelen.

Zelfs als je maar met een personage wil spelen is er genoeg te doen. Dwalend door de Forgotten Realms vind je veel personages die je van een side-quest zullen voorzien. Dit geeft je vele uren aan speelplezier. Zelfs als je het origineel al kent staat je nog van alles te wachten, in deze enhanced editie zitten namelijk alle eerder verschenen uitbreidingen, nog meer content dus!

En dan hebben we het alleen nog maar gehad over de singleplayer offline modus. De echte content zit hem vooral in het online gedeelte. Naast het online multiplayer spel bestaat er namelijk ook de mogelijkheid om modules te downloaden. Dit zijn scenario’s gemaakt door andere spelers. Online zijn er vele van deze modules te vinden. Een aantal van de, volgens de ontwikkelaars, beste modules worden al meegeleverd met het spel maar het is ook mogelijk om daar zelf nog andere modules bij te downloaden. Zo heb je in theorie oneindig veel speelplezier.

Conclusie

Neverwinter Nights is een klassieke RPG. In alle opzichte is klassiek het beste woord. Kijk je naar de graphics dan zijn deze onveranderd en dus klassiek. Iets wat in deze tijd eigenlijk niet meer kan. Gelukkig is ook de gameplay klassiek. Het spel komt nog uit een tijd dat microtransacties niet bestonden en je nog veel waar voor je geld kreeg. Er is dan ook genoeg te doen in deze enhanced edition.

Of je het spel vroeger al veel gespeeld hebt of dat het helemaal nieuw voor je is, je zal in ieder geval moeten wennen aan de controls. Er is heel veel mogelijk al is het niet altijd even duidelijk hoe je dat dan precies moet doen. Naarmate je wat meer uren in het spel steekt wordt dat steeds duidelijker en zal je meer en meer plezier aan het spel gaan beleven. En meer uren in dit spel steken is sowieso iets wat je zal doen als je van RPG’s houdt, want man, wat is er veel te doen! Als je door de achterhaalde graphics heen kan kijken en de besturing voor lief neemt is dit spel dan ook een echte aanrader.