Nintendo kondigt eerste details van Luigi’s Mansion 3 DLC aan

Nintendo heeft vandaag de eerste details aangekondigd van de gloednieuwe content welke volgend jaar uit komt.

Nintendo Switch-bezitters kunnen al meer dan een maandje het griezelige hotel van Luigi’s Mansion 3 betreden. In september had Nintendo al aangegeven dat er extra content naar het spel zou komen. Vandaag heeft Nintendo daar meer over laten weten.

De multiplayer DLC bestaat uit twee delen. Het eerste deel komt uit op 30 april en het tweede deel volgt op 31 juli. Samen bij elkaar kosten deze pakketten €9,99. Het eerste pakket bevat drie nieuwe minigames voor de ScreamPark modus. Daarnaast kan onze groengeklede besnorde held ook drie nieuwe outfits aantrekken. In de multiplayer modus ScareScraper kunnenspelers nieuwe spoken tegen komen. Als je de DLC koopt krijg je een speciale bonus: elke speler ontvangt dan een Polterpup-lampje voor je stofzuiger. Je kunt dit speciale lampje gebruiken in de verhaalmodus en in ScareScraper.

Het tweede pakket van Luigi’s Mansion 3 zal dus 31 juli verschijnen met nieuwe toevoegingen voor zowel Screampark en ScareScraper. Er zullen drie nieuwe minigames komen en ook in dit pakket zal onze held drie nieuwe kostuums aan kunnen trekken. Bekijk de eerste screenshots hieronder.