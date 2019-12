Gratis nieuwe content Cadence of Hyrule nu beschikbaar

De Zelda-game met muziek in de hoofdrol heeft gratis nieuwe content erbij gekregen.

Ruim een jaar geleden kwam het ritmespel Crypt of the NecroDancer naar Nintendo’s hybride console. Deze titel was een groot succes en onlangs is er ook een The Legend of Zelda spin-off op de markt gekomen. Vandaag kwam Nintendo met goed nieuws rondom deze game want er is vanaf nu nieuwe (gratis) content beschikbaar.

De nieuwe content biedt onder andere een nieuwe verhaallijn genaamd Octavo’s Ode. Hierin verken je een compleet nieuwe verhaallijn terwijl je speelt als Octavo met een gouden luit. Naast een compleet nieuwe verhaallijn krijg je met de nieuwste update ook een Dungeon Mode. In deze nieuwe uitdaging neem je het op tegen sterke vijanden.

Cadence of Hyrule is te downloaden in de Nintendo Switch eShop. Heb je de game al aangeschaft? Dan is de gratis software-update nu direct te downloaden.