Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto verschijnt volgend jaar op de Switch

Klaar voor de ultieme Naruto-game op de Switch?

Na lang wachten heeft Bandai Namco eindelijk aangekondigd wanneer Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto in Europa gaat verschijnen op Nintendo Switch. Oorspronkelijk verscheen de game in februari 2016 voor PlayStation 4, Xbox One en Steam. De uitbreiding, Road to Boruto verscheen een jaar later.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm zal alle content bevatten die in vorige versies is verschenen, zoals de meerdere toegevoegde personages, nieuwe scenario’s, content die voorheen exclusief voor pre-orders was en The Road to Boruto-uitbreiding en andere aanvullende content. Daarnaast zullen twee personages uit Boruto hun opwachting maken in het roster: Kinshiki en Momoshi. Nintendo Switch-eigenaars kunnen deze personages gratis downloaden.

Je kunt hen en andere gameplaybeelden bekijken in de trailer hieronder. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto zal op 24 april 2020 verschijnen voor Nintendo Switch.