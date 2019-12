My Hero One’s Justice 2 Collector’s Edition bekend gemaakt

Er is er een gelimiteerde editie onderweg!

Gister werd er al een nieuwe trailer getoond van het vervolg op My Hero One’s Justice, maar vandaag is ook een limited edition bekend gemaakt. In deze gloednieuwe editie zitten onder meer het spel zelf, een steelbook, light-up Deku figure, Shikishi bord, sleutelhangers en een setje pins. Als je het spel pre-ordert kun je ook toegang krijgen tot Nomu en twee personages die nog bekend moeten worden gemaakt.

My Hero One’s Justice 2 is een 3D vechtgame waarbij gamers uit een groot rooster van helden en schurken een team van 3 vechters moeten samenstellen. Spelers kunnen het vervolgens opnemen tegen de computer of online de strijd aan gaan tegen andere spelers. Het tweede deel houdt hetzelfde gevechtssysteem aan als het origineel.