Nintendo kondigt grote kortingsactie in eShop aan

Speciale korting tijdens de feestdagen.

De feestdagen komen eraan en voor Nintendo is dat reden tot een leuke kortingsactie in de eShop. Via Twitter heeft Nintendo namelijk aangekondigd dat een groot aantal spellen in de eShop binnenkort voor een beperkte periode flink goedkoper zullen zijn. Kortingen kunnen zelfs oplopen tot 80 procent. De Tweet, welke inmiddels wél weer verwijderd is, meldde dat de actie op 19 december om 15:00 uur begint. Meer dan 700 titels moeten voor een extra leuke prijs verkrijgbaar zijn.

Zoals je hierboven al kon lezen, heeft Nintendo de Tweet inmiddels verwijderd. Wellicht dat er nog iets moest worden aangepast of dat deze te vroeg is ingepland? Het lijkt er in elk geval wel op dat we een nieuwe kortingsactie gaan krijgen.