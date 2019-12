Nieuwe beelden Football Manager Touch 2020

Football Manager Touch 2020 is nu beschikbaar voor de Switch.

De nieuwste versie van Football Manager is afgelopen week verschenen in de eShop en in onderstaande video kun je ongeveer een half uur aan gameplay beelden bewonderen.

Football Manager biedt een unieke ervaring aan waarin het mogelijk is om de stoel van de technische directie van een club over te nemen. Je wordt verantwoordelijk gesteld voor het aantrekken en verkopen van spelers, maar ook tijdens de wedstrijden worden tactische zetten van jouw verwacht. De game is voor een 34,99 euro te vinden. In de onderstaande video kun je beelden van de game bekijken.